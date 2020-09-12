Тренер Олімпіка: Гравці забили потрібний гол

Олімпік заслужив перемогу над Дніпро-1 у 2 турі УПЛ.

Про це розповів в.о. головного тренера донецького клубу Ігор Климовський.

"Ми готувалися до цієї гри після поразки від Динамо. Знали, що гра буде непростою, що Дніпро-1 — команда, яка постійно пресингує, нагнітає та біжить до останньої хвилини. Це було і в цьому матчі. Залишившись вдесятьох, вони весь час бігли, намагались виправити ситуацію. Зі свого боку, ми готувалися, вивчили Дніпро-1. Гравці виконали те, що ми просили, забили потрібний гол. Після другого голу одразу пропустили зі стандарту – це наша проблема. Забили третій і, вважаю, здобули заслужену перемогу. Ще раз скажу, що Дніпро-1 добре грав, вдесятьох намагалися виправити, але ми виявилися сильнішими.

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До нас прийшли два молодих футболісти. Беніто вийшов сьогодні та зіграв, вважаю, дуже класно, допоміг команді у всьому", - відзначив Климовський.