Беніто та Політило в старті Олімпіка на матч з Дніпром-1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 вересня, Дніпро-1 приймає Олімпік у 2 турі української Прем'єр-ліги 2020/21.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Кравченко, Довбик, Когут, Хобленко, Цуріков, Логінов, Тейлор, Ді Франко, Сваток.
Запасні: Юрчук, Сафронов, Булеца, Дуглас, Дубінчак, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков.
Олімпік: Кичак, Зотько, Снурніцин, Лебеденко,Пасіч, Тейшейра, Бабенко, Політило, Завійський, Беніто, Шахаб.
Запасні: Альїмі, Ксьонз, Цимбалюк, Крачук, Романовський, Чогадзе, Каргбо, Аблітаров, Альваренга.