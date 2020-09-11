 Динамо не змогло перемогти Десну у 2 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо не змогло перемогти Десну у 2 турі УПЛ
Сьогодні 20:57 5462 3
Металіст 1925 переміг Миколаїв, Агробізнес здійснив камбек. Результати матчів 2 туру Першої ліги
Сьогодні 19:00 671
Андронов: Маліновському пропонують залишити Аталанту
Сьогодні 16:25 1994 2
В Україні дозволили грати матчі з уболівальникам
Сьогодні 15:45 734
Віталій Кличко: «Я дивом вижив»
Сьогодні 13:14 2809 1
Шаньдун Лунен хоче підписати Ярмоленка
Сьогодні 12:40 1281
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук
Сьогодні 12:39 435
Зозуля може покинути Альбасете
Сьогодні 12:20 1176
Визначились фіналістки US Open
Сьогодні 08:45 2199 1
Матчем Динамо Київ - Десна стартує 2 тур української Прем'єр-ліги
Сьогодні 07:55 1824 1
Блоги
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:39 435
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:06 264
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:14 2325 1
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:50 1334 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
Вчора 22:06 361
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Андрій Твердохліб
09.09.2020 19:21 2023
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції Андрій Твердохліб
09.09.2020 10:54 1171 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Андрій Твердохліб
09.09.2020 09:57 10695
Фото дня. Віталій Миколенко показав свою обраницю
Фото дня. Віталій Миколенко показав свою обраницю Андрій Твердохліб
09.09.2020 09:32 6776 1
Гливинський - про атмосферу в збірній: Острах не з'явився
Гливинський - про атмосферу в збірній: Острах не з'явився Valeriy Ruchka
08.09.2020 22:15 624
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:25 Футбол Василь Кравець продовжить кар'єру у Польщі 189
22:10 Бокс Арум назвав ймовірну дату бою Ф'юрі - Вайлдер 212
21:55 Футбол Миколаїв - Металіст 1925 1:2. Огляд матчу 286
21:40 Футбол Шахтар отримав пропозиції по двох захисниках 442
21:26 Футбол Динамо - Десна 0:0. Огляд матчу 474
21:11 Футбол Гірник-Спорт в Одесі здобув очко у 2 турі Першої ліги 457
20:57 Футбол Динамо не змогло перемогти Десну у 2 турі УПЛ 5462 3
20:40 Футбол Зеленський нагородив орденами Зозулю і Бєланова 1161 1
20:25 Футбол ВПК-Агро та Волинь не виявили сильнішого у 2 турі Першої ліги 761
20:10 Футбол Тимчик отримав травму у матчі з Десною 1199
19:55 Футбол Оболонь розгромила Прикарпаття у 2 турі Першої ліги 1085
19:39 Футбол Франков: Болонья - це точно те, що потрібно Супрязі для прогресу? 1251 1
19:25 Футбол Гол українця допоміг Мінську розгромити Городею у 23 турі чемпіонату Білорусі 1125
19:11 Футбол Балкани, Кривбас і Метал здобули розгромні перемоги. Результати матчів 2 туру Другої ліги 398
19:00 Футбол Металіст 1925 переміг Миколаїв, Агробізнес здійснив камбек. Результати матчів 2 туру Першої ліги 671
18:38 Бокс Колишній суперник Кличка назвав боксера, якого не зможе перемогти Усик 3359 1
18:20 Футбол Супряга та Циганков вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Десною 1270
18:15 Пряма трансляція Динамо Київ - Десна: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE 2935
18:10 Бокс WBC санкціонував бій Сауля Альвареса та Їлдирима 2620
17:55 Футбол Моєс прокоментував чутки про переїзд Ярмоленка до Китаю 1652
17:40 Футбол Фаті отримав травму на тренуванні Барселони 1352
17:26 Баскетбол Хімік виграв другий контрольний матч у Черкасах 1171
17:10 Футбол Динамо заявило 31 гравця на кваліфікацію Ліги чемпіонів 1709
16:55 Теніс Вільямс підтвердила участь у Ролан Гаррос 1283
16:40 Баскетбол Прометей підписав американського захисника 1364

Динамо не змогло перемогти Десну у 2 турі УПЛ

Сьогодні 20:57 5462 3
Кияни втратили два очки
Динамо не змогло перемогти Десну у 2 турі УПЛ
#Динамо, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру УПЛ київське Динамо приймало чернігівську Десну.

На відмінну від АЗ, який домігся перенесення свого матчу у чемпіонаті Нідерландів перед грою у Лізі чемпіонів (матч відбудеться 15 вересня у Києві), Динамо свій матч зіграв. 

У першому таймі матчу кілька раз каркас воріт рятував Десну від пропущеного голу. У другому таймі матчу командам також не вдалося відзначитися.

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 11 вересня

Динамо - Десна 0:0

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков (Жерсон Родрігес 64), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (Беньямін Вербич 64), Олександр Тимчик (Ілля Забарний 36), Віталій Буяльський, Владислав Супряга (Франсіско Соль 80), Томаш Кендзьора

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Андрій Домбровський, Олександр Філіппов (Віталій Єрмаков 67), Владислав Калітвінцев, Єгор Картушов (Олексій Гуцуляк 67), Андрій Гітченко, Андрій Мостовий, Юхим Конопля, Пилип Будківський (Андрій Тотовицький 75)

Попередження: Ілля Забарний 66 - Владислав Калітвінцев 55, Андрій Домбровський 64, Андрій Гітченко 73.

Коментарі ()