Яремчук помирився з головним тренером Гента

Головний тренер Гента Ласло Болоні врегулював конфлікт із українським нападником Романом Яремчуком.

Про це розповів сам бельгійський спеціаліст.

"Все, що потрібно було обговорити, ми обговорили. Що до решти речей, то це внутрішня проблема для мене, яку ми не будемо обговорювати зі ЗМІ. Звичайно, я можу поставити Яремчука в основний склад на гру проти Ейпена. Помста – це зброя ідіота, а я не вважаю себе ідіотом.

Гравець повинен виконувати свою роботу, йому потрібен тренер. У тренера свої обов'язки, але йому потрібні гравці. Якщо я тут (у Генті – прим.), то це означає, що у мене є певні якості. Але знову ж таки: ми з гравцями потребуємо один одного», - розповів Болоні.