Минай звернувся із особливим проханням щодо трансляції домашніх матчів

Джерело - Чемпіон.
Минай просить телеканал Футбол та УПЛ ставити початок домашніх матчів на 14.00.
Про це повідомив шеф-продюсера ТК Футбол 1/2/3 Євген Гресько.
Дане прохання пов'язано з реконструкцією системи освітлення на стадіоні Авангард в Ужгороді, де команда буде проводити домашні зустрічі. Прохання стосується тільки матчів першого кола.
Домашні матчі закарпатського клубу транслюватиме телеканал Футбол.
У 2-му турі Минай прийме Олександрію в матчі з глядачами.
Нагадаємо, Кобін анонсував чергових новачків у Минаї.