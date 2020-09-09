Минай звернувся із особливим проханням щодо трансляції домашніх матчів

Минай буде домашні матчі першого кола грати о 14:00

Джерело - Чемпіон.

Минай просить телеканал Футбол та УПЛ ставити початок домашніх матчів на 14.00.

Про це повідомив шеф-продюсера ТК Футбол 1/2/3 Євген Гресько.

Дане прохання пов'язано з реконструкцією системи освітлення на стадіоні Авангард в Ужгороді, де команда буде проводити домашні зустрічі. Прохання стосується тільки матчів першого кола.

Домашні матчі закарпатського клубу транслюватиме телеканал Футбол.

У 2-му турі Минай прийме Олександрію в матчі з глядачами.

Нагадаємо, Кобін анонсував чергових новачків у Минаї.