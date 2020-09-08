Кобін анонсував чергових новачків у Минаї

Клуб продовжує шукати підсилення команди

Джерело - ТК Футбол.

Дебютант УПЛ Минай продовжує працювати на трансферному ринку.

Про це заявив наставник команди Василь Кобін.

"Новачки з першого дня влилися в команду. Навіть хлопець з Хорватії відчуває себе комфортно, немає ніяких проблем.

Ще придивляємося до кількох гравців. Є позиції, які хотіли б посилити. До завершення трансферного вікна очікуємо ще кількох виконавців", - сказав Кобін.

Нагадаємо, що Минай ще не встиг дебютувати в еліті українського футболу. Матч першого туру, в якому Минай повинен був зіграти зі Львовом, був перенесений через спалах COVID-19 в таборі львів'ян. У другому турі Минай зіграє з Олександрією.

Раніше, Минай підписав двох гравців СК Дніпро-1.