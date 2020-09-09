Матч Минай - Олександрія відбудеться з глядачами

Джерело - ФК Минай.
На матч 2-го туру УПЛ Минай - Олександрія будуть допущені вболівальники.
Про це повідомляє пресслужба клубу із Закарпаття.
Обмеження - не більше 25% від місткості стадіону. Також вболівальники повинні будуть дотримуватися всіх протиепідемічних правил.
Це буде дебютна зустріч для Миная в УПЛ. Матч відбудеться 13 вересня в Ужгороді. Початок - о 14.00.
Квитки надійдуть у продаж найближчим часом.
Раніше, Зоря знищила Олександрію в контрольному матчі.
Нагадаємо, Олександрія підписала гравця молодіжної збірної України.