Легенда збірної Італії очолив клуб Серії D

Відомий футболіст продовжує тренерську кар'єру

Колишній нападник збірної Італії, Мілана, Дженоа та інших клубів Альберто Джилардіно став новим тренером Сієни 1904.

Про це повідомляє Football Italia.

38-річний Джилардіно уклав з клубом із Серії D контракт на один рік.

Команда опустилася в даний дивізіон через банкрутство. Ще в сезоні-2012/2013 клуб виступав у Серії А.

Варто відзначити, що раніше Джилардіно півтора року тренував Редзато, а минулий сезон провів у керма Про Верчеллі.

Нагадаємо, Мілан на один рік орендував гравця Реала.

Раніше, Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані.