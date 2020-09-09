Легенда збірної Італії очолив клуб Серії D

Джерело - iSport.ua.
Колишній нападник збірної Італії, Мілана, Дженоа та інших клубів Альберто Джилардіно став новим тренером Сієни 1904.
Про це повідомляє Football Italia.
38-річний Джилардіно уклав з клубом із Серії D контракт на один рік.
Команда опустилася в даний дивізіон через банкрутство. Ще в сезоні-2012/2013 клуб виступав у Серії А.
Варто відзначити, що раніше Джилардіно півтора року тренував Редзато, а минулий сезон провів у керма Про Верчеллі.
Нагадаємо, Мілан на один рік орендував гравця Реала.
Раніше, Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані.