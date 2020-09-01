 Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Костюк знищила росіянку у першому колі US Open
Вчора 23:27 1139
Зірка Манчестер Юнайтед та інші культові гравці, для яких Динамо стало трампліном
Сьогодні 14:02 4365
Визначилась дата матчу Динамо - АЗ
Сьогодні 12:14 1166
Козлова вийшла у друге коло US Open
Сьогодні 08:55 540
Бондаренко перемогла американку на US Open
Сьогодні 08:41 859
Ястремська з труднощами виграла стартовий матч на US Open
Сьогодні 08:11 936
Ястремська - Шарма: онлайн-трансляція першого кола US Open. LIVE
Сьогодні 00:36 821
Легкоатлети з Донецької області найкраще виступили на чемпіонаті України
Вчора 19:40 2138
Постол зберіг місце у ТОП-5 найкращих боксерів України
Вчора 16:55 4935
Маркевич: У Динамо всі шанси пройти АЗ
Вчора 16:40 4527
Блоги
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:49 349
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:04 329
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
Вчора 07:30 7383
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
Вчора 06:58 2574
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
Вчора 04:01 959
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:13 Теніс Козлова - Осігве. Огляд матчу 45
14:02 Футбол Зірка Манчестер Юнайтед та інші культові гравці, для яких Динамо стало трампліном 4365
13:58 Футбол Шепелєв назвав перевагу АЗ 297
13:49 Блог Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти 351
13:34 Футбол Визначилися можливі суперники Динамо у плей-оф Ліги чемпіонів 425
13:24 Футбол Вест Гем хоче переманити Гетце 491
13:10 Теніс Бондаренко - Кік. Огляд матчу 459
12:56 Футбол Манчестер Сіті відмовляється платити за трансфер Мессі 1294
12:41 Футбол Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані 811
12:25 Футбол Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах 802
12:14 Футбол Визначилась дата матчу Динамо - АЗ 1166
11:54 Теніс Костюк - Касаткіна. Огляд матчу 973
11:42 Футбол Буяльський: Динамо дісталась одна з найсильніших команд у кваліфікації Ліги чемпіонів 1095
11:27 Футбол У гравців ПСЖ підозра на коронавірус 1006
11:09 Теніс Українські тенісистки встановили рекорд на US Open 1295
11:00 Пряма трансляція Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE 2254
10:53 Теніс Ястремська – Шарма. Огляд матчу 1095
10:40 Футбол Колос та Десна дізналися потенційних суперників у Лізі Європи 1912
10:25 Хокей Тампа вибила Бостон, Колорадо переміг Даллас. Результати матчів Кубка Стенлі 1910
10:13 Футбол Матч Динамо – АЗ може відбутися на нейтральному полі 1728
09:55 Футбол Кополовець захворів на коронавірус 1521
09:42 Баскетбол Оклахома зрівняла рахунок у серії з Х'юстоном, Маямі переміг Мілуокі. Результати матчів НБА 262
09:27 Теніс Цуренко зналася із US Open 1574
09:12 Футбол Вернидуб зустрінеться із президентом Руху 2610
09:04 Блог Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке 329

Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані

Сьогодні 12:41 811 0
Златан Ібрагімович наступний сезон проведе у Мілані
Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані
#Мілан, #Ібрагімович

Джерело - Чемпіон.

Шведський форвард Златан Ібрагімович продовжив контракт з італійським Міланом.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

38-річний швед підписав контрактну угоду, яка буде чинна до кінця сезону-2020/21.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, зірковий футболіст гарантовано отримає 7 млн євро.

У минулому сезоні Златан Ібрагімович провів за Мілан 20 матчів, в яких забив 11 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Рейна перейшов у Лаціо.

Коментарі ()