Златан Ібрагімович наступний сезон проведе у Мілані

Джерело - Чемпіон.

Шведський форвард Златан Ібрагімович продовжив контракт з італійським Міланом.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

38-річний швед підписав контрактну угоду, яка буде чинна до кінця сезону-2020/21.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, зірковий футболіст гарантовано отримає 7 млн євро.

У минулому сезоні Златан Ібрагімович провів за Мілан 20 матчів, в яких забив 11 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Рейна перейшов у Лаціо.