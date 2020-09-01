Джерело - Чемпіон.
Шведський форвард Златан Ібрагімович продовжив контракт з італійським Міланом.
Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.
38-річний швед підписав контрактну угоду, яка буде чинна до кінця сезону-2020/21.
За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, зірковий футболіст гарантовано отримає 7 млн євро.
У минулому сезоні Златан Ібрагімович провів за Мілан 20 матчів, в яких забив 11 м'ячів і віддав 5 результативних передач.
🎥 @Ibra_official IZ back 🎤#SempreMilan pic.twitter.com/RSVq2fFJIS— AC Milan (@acmilan) August 30, 2020
Нагадаємо, Рейна перейшов у Лаціо.