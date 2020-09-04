Мілан на один рік орендував гравця Реала

Зідану Діас поки що не потрібен

Джерело - Чемпіон.

Мілан підсилив склад перед новим сезоном, орендувавши гравця Реала Браїма Діаса.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Іспанський півзахисник один рік проведе в Італії. Про можливість викупу нічого не сказано. Браїм буде грати під 21-м номером.

Діас перейшов в Реал з Манчестер Сіті взимку 2019-го. За нього було виплачено близько 17 мільйонів, однак своїм стати у нього не вийшло. За півроку Браїм 21 раз виходив на поле і зробив п'ять результативних дій (2+3).

Раніше, Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані.