Мілан на один рік орендував гравця Реала

Джерело - Чемпіон.
Мілан підсилив склад перед новим сезоном, орендувавши гравця Реала Браїма Діаса.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Іспанський півзахисник один рік проведе в Італії. Про можливість викупу нічого не сказано. Браїм буде грати під 21-м номером.
Діас перейшов в Реал з Манчестер Сіті взимку 2019-го. За нього було виплачено близько 17 мільйонів, однак своїм стати у нього не вийшло. За півроку Браїм 21 раз виходив на поле і зробив п'ять результативних дій (2+3).
Раніше, Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані.