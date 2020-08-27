Куман переконав Грізманна залишитися у Барселоні

Нападник Барселони Антуан Грізманн мав намір покинути Барселону до розгромної поразки від Баварії, але новий тренер запевнив, що гравець входить в його плани.

Про це розповів колишній агент форварда Ерік Олатс.

"Перед катастрофою в матчі з Баварією Антуан хотів тільки одного - піти. Він відчував, що вже не входить в плани Барселони, і більше так не може тривати. Він серйозно мав намір піти.

Потім сталося те, що сталося. Куман переконав Антуана в тому, що він входить в його плани, і вважає його важливим гравцем для команди", - розповів Олатс.