Бартомеу хотів обміняти Грізманна на Фелікса

Матрацники відхилили пропозицію президента Барселони

Президент каталонської Барселони Хосеп Марія Бартомеу хотів провернути обмін з мадридським Атлетіко ще перед зустріччю з Баварією в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів (2:8).

Про це повідомляє Marca.

За кілька днів до матчу, в якому Барселона зазнала болючої поразки, Бартомеу несподівано запропонував Антуану Грізманну повернутися у свій колишній клуб у рамках обміну на Жуана Фелікса.

Матрацники відхилили цю пропозицію. Нагадаємо, Антуан Грізманн перейшов до Барселони з Атлетіко влітку 2019 року за 120 мільйонів євро. Фелікс приєднався до Атлетіко з лісабонської Бенфіки також рік тому - за 126 мільйонів.

Нагадаємо, Куман переконав Грізманна залишитися у Барселоні.