Джерело - ФК Динамо.
Нападник Динамо Жерсон Родрігес взяв участь у контрольному матчі збірної Люксембургу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Люксембуржці зустрілися з німецьким клубом Саарбрюкен з третьої ліги Німеччини в товариському матчі, який відбувся на стадіоні Жозі Бартель. Гра завершилася нульовою нічиєю.
Динамівець провів на полі перший тайм і був замінений на 44-й хвилині, зазнавши пошкодження.
Збірна Люксембургу, за яку виступає Жерсон Родрігес, продовжує підготовку до матчів Ліги націй проти Азербайджану (5 вересня) і Чорногорії (9 вересня).
Відзначимо, що за свою збірну Родрігес зіграв 25 матчів і забив три м'ячі.
Нагадаємо, Родрігес - найкращий гравець Динамо в серпні.