Нападник зіграв за свою збірну

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо Жерсон Родрігес взяв участь у контрольному матчі збірної Люксембургу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Люксембуржці зустрілися з німецьким клубом Саарбрюкен з третьої ліги Німеччини в товариському матчі, який відбувся на стадіоні Жозі Бартель. Гра завершилася нульовою нічиєю.

Динамівець провів на полі перший тайм і був замінений на 44-й хвилині, зазнавши пошкодження.

Збірна Люксембургу, за яку виступає Жерсон Родрігес, продовжує підготовку до матчів Ліги націй проти Азербайджану (5 вересня) і Чорногорії (9 вересня).

Відзначимо, що за свою збірну Родрігес зіграв 25 матчів і забив три м'ячі.

Нагадаємо, Родрігес - найкращий гравець Динамо в серпні.