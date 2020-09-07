Про це розповів адвокат президента Агробізнесу

Джерело - Трибуна.

Якщо апеляційний комітет отримає вказівки від керівників УАФ, рішення КДК щодо президента Агробізнесу Олега Сабуцького залишать без змін.

Про це заявив його адвокат Віталій Бойчук.

"Ми подали апеляції - від Собуцького, і від клубу. Засідання апеляційного комітету УАФ поки не призначалося. Ми вважаємо, що застосовані покарання не є справедливими. Якщо розгляд буде справедливим - апеляції хоча б частково задовольнять", - заявив адвокат.

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"Якщо апеляційний комітет отримає вказівки від керівників УАФ, рішення КДК залишать без змін. В апеляціях ми акцентували увагу на судову практику Лозанни", - сказав Бойчук.

Нагадаємо, Собуцького довічно відсторонили від футболу.