Сперечалися Собуцький та фанат Волині

Джерело - Чемпіон.

Після матчу 26-го туру Першої ліги Агробізнес - Волинь (3:0) Олег Собуцький потрапив ще в один конфлікт.

Після поєдинку команда і тренерський штаб Волині пішли поспілкуватися з вболівальниками, де один з фанатів висловив свою думку про рівень суперника.

"Як ви могли програти в цьому матчі? Як ви могли програти їм? Це ж село еб ** е, село, бл ** ь", - сказав фанат.

Свідком даної розмови став почесний президент Агробізнесу Олег Собуцький, який поспішив відповісти вболівальнику.

"Чуєш, ти? Сам ти село, бл ** ь", - сказав Собуцький.

Після цього фанати спробували наздогнати Собуцького, але їх зупинила служба безпеки.

Також у продовженні цього конфлікту було пошкоджено фанатом автомобіль оператора програми Профутбол.

Нагадаємо, Собуцького довічно відсторонили від футболу.

Відзначимо, що Собуцький готує апеляцію на вердикт КДК УАФ.