Джерело - Чемпіон.
Після матчу 26-го туру Першої ліги Агробізнес - Волинь (3:0) Олег Собуцький потрапив ще в один конфлікт.
Після поєдинку команда і тренерський штаб Волині пішли поспілкуватися з вболівальниками, де один з фанатів висловив свою думку про рівень суперника.
"Як ви могли програти в цьому матчі? Як ви могли програти їм? Це ж село еб ** е, село, бл ** ь", - сказав фанат.
Свідком даної розмови став почесний президент Агробізнесу Олег Собуцький, який поспішив відповісти вболівальнику.
"Чуєш, ти? Сам ти село, бл ** ь", - сказав Собуцький.
Після цього фанати спробували наздогнати Собуцького, але їх зупинила служба безпеки.
Також у продовженні цього конфлікту було пошкоджено фанатом автомобіль оператора програми Профутбол.
Нагадаємо, Собуцького довічно відсторонили від футболу.
Відзначимо, що Собуцький готує апеляцію на вердикт КДК УАФ.