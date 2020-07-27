 Собуцький потрапив ще в один конфлікт, пошкоджено автомобіль журналіста програми Профутбол. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Собуцький потрапив ще в один конфлікт, пошкоджено автомобіль журналіста програми Профутбол

Сьогодні 08:39 1181 0
Сперечалися Собуцький та фанат Волині
Собуцький потрапив ще в один конфлікт, пошкоджено автомобіль журналіста програми Профутбол
#Собуцький, #Агробізнес, #Волинь

Джерело - Чемпіон.

Після матчу 26-го туру Першої ліги Агробізнес - Волинь (3:0) Олег Собуцький потрапив ще в один конфлікт.

Після поєдинку команда і тренерський штаб Волині пішли поспілкуватися з вболівальниками, де один з фанатів висловив свою думку про рівень суперника.

"Як ви могли програти в цьому матчі? Як ви могли програти їм? Це ж село еб ** е, село, бл ** ь", - сказав фанат.

Свідком даної розмови став почесний президент Агробізнесу Олег Собуцький, який поспішив відповісти вболівальнику.

"Чуєш, ти? Сам ти село, бл ** ь", - сказав Собуцький.

Після цього фанати спробували наздогнати Собуцького, але їх зупинила служба безпеки. 

Також у продовженні цього конфлікту було пошкоджено фанатом автомобіль оператора програми Профутбол.

Нагадаємо, Собуцького довічно відсторонили від футболу.

Відзначимо, що Собуцький готує апеляцію на вердикт КДК УАФ.

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