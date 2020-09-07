Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук став найкращим гравцем команди в матчі з Іспанією.
Про це повідомляє портал WhoScored.
Хавбек Динамо отримав оцінку 6.4, вийшовши на заміну на 62-й хвилині матчу.
За цей час Сидорчук 20 раз торкнувся м'яча, віддав 15 передач з точністю 93,3%, зробив по 2 підбирання та перехоплення.
Найкращим гравцем всього матчу було визнано півзахисника збірної Іспанії Анссумане Фаті - 8,9 бала.
У трійку найкращих серед українців також увійшли Андрій Пятов (6,3) і Марлос (6,2).
Нагадаємо, Матвієнко став найкориснішим гравцем у складі України.