Півзахисник Динамо отримав оцінку 6.4, вийшовши на заміну

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук став найкращим гравцем команди в матчі з Іспанією.

Про це повідомляє портал WhoScored.

Хавбек Динамо отримав оцінку 6.4, вийшовши на заміну на 62-й хвилині матчу.

За цей час Сидорчук 20 раз торкнувся м'яча, віддав 15 передач з точністю 93,3%, зробив по 2 підбирання та перехоплення.

Найкращим гравцем всього матчу було визнано півзахисника збірної Іспанії Анссумане Фаті - 8,9 бала.

У трійку найкращих серед українців також увійшли Андрій Пятов (6,3) і Марлос (6,2).

Нагадаємо, Матвієнко став найкориснішим гравцем у складі України.