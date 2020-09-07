У захисника найвищий показник за версією InStat

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко став найкориснішим гравцем збірної України в поєдинку проти іспанців (0:4).

Про це повідомляє InStat.

Найкориснішим гравцем матчу Іспанія - Україна став нападник Барселони Фаті. Рейтинг ефективності його гри склав 416 балів.

У складі української команди кращим був захисник Микола Матвієнко - 278 балів. За 90 хвилин гравець Шахтаря виконав 55 ТТД з браком 11%, виграв чотири єдиноборства з шести, зробив два відбори, чотири перехоплення і три підбирання. У трійку кращих футболістів синьо-жовтих по InStat Index також увійшли Сергій Сидорчук (273 бали) та Руслан Маліновський (270 балів).