Збірна України має продемонструвати гідну гру у матчі Ліги націй проти Іспанії.

Про це розповів ексгравець національної команди Євген Левченко.

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"Сьогодні ще один дуже важливий тест для збірної України! Іспанія, навіть, якщо буде грати молодь, є серйозним суперником.

Але я вірю і надіюсь, що хлопці покажуть достойний футбол", – розповів Левченко.