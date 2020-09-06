Джерело - Чемпіон.
Збірна України має продемонструвати гідну гру у матчі Ліги націй проти Іспанії.
Про це розповів ексгравець національної команди Євген Левченко.
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"Сьогодні ще один дуже важливий тест для збірної України! Іспанія, навіть, якщо буде грати молодь, є серйозним суперником.
Але я вірю і надіюсь, що хлопці покажуть достойний футбол", – розповів Левченко.
Сегодня ещё один важный тест для сборной Украины! Испания, даже, если будет играть молодёжь- серьёзный соперник. Но я верю и надеюсь, что ребята покажут достойный футбол.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 6, 2020
Нагадаємо, Шевченко визначився із заявкою на матч з Іспанією.