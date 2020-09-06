Іспанія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в другому поєдинку групи 4 дивізіону А Ліги Націй 2020/21 вдома зіграє проти збірної Іспанії.

Матч відбудеться в неділю, 6 вересня в Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано.

Початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Іспанія - Україна в прямому етері дивіться на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку

Нагадаємо, у своєму першому матчі в групі збірна України переграла Швейцарію. Голами відзначилися Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.