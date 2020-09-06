 Сабо не вірить у прогрес Коноплянки | Футбол | Champion.com.ua
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Сабо не вірить у прогрес Коноплянки

Сьогодні 19:45 488 0
Йожеф Сабо прокоментував гру збірної України
Сабо не вірить у прогрес Коноплянки
#Сабо, #Коноплянка, #Україна

Джерело - 1927.kiev.ua.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо проаналізував гру українців проти збірної Швейцарії.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Особливо сподобались Тимчик і Михайліченко. Вони виросли в мене на очах. Одними із найкращих були в Зорі. Куди подіти Кенджору тепер? Тимчик повинен грати в основі Динамо. Якщо буде сидіти на лаві запасних, то ніякого росту не буде.

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Серед інших, звісно, Маліновський виріс, Зінченко підріс. Ярмоленко старався. Йому потрібно потрапляти в основу Вест Гема

Не сподобався Коноплянка. Навряд чи він вже буде прогресувати. Ігрової практики в Євгена у Шахтарі немає. Був найслабшим, практично, з усіх.

Мораес? Він знайшов свою команду - Шахтар. Там Ісмаїлі віддає ідеально - хоч у пусті ворота забивай чи на випередження грай головою. Словом, асистентів вистачає в клубі, а в збірній таких немає", - відзначив Сабо.

Раніше, Маркевич назвав причину невдалої гри Коноплянки.

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