Сабо не вірить у прогрес Коноплянки

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо проаналізував гру українців проти збірної Швейцарії.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Особливо сподобались Тимчик і Михайліченко. Вони виросли в мене на очах. Одними із найкращих були в Зорі. Куди подіти Кенджору тепер? Тимчик повинен грати в основі Динамо. Якщо буде сидіти на лаві запасних, то ніякого росту не буде.

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Серед інших, звісно, Маліновський виріс, Зінченко підріс. Ярмоленко старався. Йому потрібно потрапляти в основу Вест Гема

Не сподобався Коноплянка. Навряд чи він вже буде прогресувати. Ігрової практики в Євгена у Шахтарі немає. Був найслабшим, практично, з усіх.

Мораес? Він знайшов свою команду - Шахтар. Там Ісмаїлі віддає ідеально - хоч у пусті ворота забивай чи на випередження грай головою. Словом, асистентів вистачає в клубі, а в збірній таких немає", - відзначив Сабо.