Маркевич назвав причину невдалої гри Коноплянки

Півзахисник Євген Коноплянка невпевнено почував себе у матчі проти Швейцарії через малу ігрову практику у Шахтарі.

Про це розповів екстренер національної збірної Мирон Маркевич.

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"Які у вас враження від гри Коноплянки? Йому потрібно дати можливість грати. У Шахтарі він мало грає, тому невпевнено себе почуває. Але я думаю, що він ще своє покаже", - відзначив Маркевич.