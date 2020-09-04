Півзахисник Євген Коноплянка імітував пресинг у грі проти Швейцарії.

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Суперечливі почуття, з одного боку перемога, з іншого ... Невиразна гра. Обережна тактика, відмовилися від пресингу, зустрічали суперника в середньому блоці. Була це задумка тренерського штабу? Або швейцарці були настільки хороші? Якщо це була установка, то чому півзахисники в блоці надто пасивно вступали у відбір?

Почну з того що, пресингувати з Коноплянкою в складі неможливо. Сьогодні ми на власні очі переконалися в тому, чому Коно не заграв в Європі. Вперед біжить, а назад викликає таксі, та й відбір тільки імітує. Нехай на мене не ображається, критика справедлива.

І про хороше ... Зінченко і Маліновський ключові гравці - вони лице і стиль нашої збірної. Тимчик вписався в структуру гри. Вся оборона Шахтаря плюс Степаненко зіграли на рівні. Сподобався Яремчук з заміни - освіжив. Ярмоленко зіграв свій стандартний матч, заслужив похвалу за спрагу до гри. У Боді Михайличенка гра не вийшла, але у нього все ще попереду.

Так що з перемогою нас усіх ... Хотілося б, щоб збірна більше домінувала. Але все одно спасибі за позитивні емоції", - відзначив Заховайло.