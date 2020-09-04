 Заховайло: Пресингувати з Коноплянкою неможливо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй
Вчора 23:36 1838 2
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Сьогодні 10:18 2454
Україна - Швейцарія 2:1: огляд матчу
Сьогодні 01:25 1617 1
Німеччина втратила перемогу над Іспанією, Україна захопила лідерство. Результати матчів Ліги націй
Вчора 23:49 1649
Україна - Швейцарія 2:1. Як це було
Вчора 23:30 14361
Донбас здолав Дніпро у півфіналі плей-оф УХЛ
Вчора 21:25 2445
Луческу: Мені немає діла до ультрас Динамо
Вчора 16:55 1390 1
Стаховський знявся з матчу в знак протесту проти неякісного суддівства
Вчора 16:40 1243
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Вчора 12:34 7517
Шевченко прибрав чотирьох гравців із заявки збірної України
Вчора 11:13 2398
Блоги
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:19 259
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:58 2304
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:49 2294
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:33 917
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week Андрій Твердохліб
Вчора 17:39 895
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
Вчора 16:20 814 1
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2020 22:12 1069
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
02.09.2020 21:54 1012
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
02.09.2020 09:59 2385 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
01.09.2020 21:11 5596 1
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
01.09.2020 19:07 1928 8
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
01.09.2020 13:49 2040 2
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.09.2020 09:04 716
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
31.08.2020 07:30 8207
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
31.08.2020 06:58 2965
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
31.08.2020 04:01 1134
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом Valeriy Ruchka
30.08.2020 17:33 1204
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія Valeriy Ruchka
30.08.2020 16:59 916
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда Андрій Твердохліб
29.08.2020 16:53 5911
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя Valeriy Ruchka
29.08.2020 13:52 1580
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:12 Футбол Туреччина – Угорщина 0:1. Огляд матчу 104
10:58 Футбол Шевченко: Ми проявили наш характер і силу 146
10:44 Футбол Михайліченко – найкращий гравець матчу проти Швейцарії 222
10:30 Баскетбол Торонто вирвав перемогу у Бостона, Кліпперс обіграв Денвер. Результати матчів НБА 255
10:18 Футбол Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 2454
10:16 Футбол Заховайло: Пресингувати з Коноплянкою неможливо 659 1
09:56 Футбол Шевченко оцінив гру дебютантів збірної України 450
09:44 Хокей Філадельфія дотиснула Айлендерс, Ванкувер громить Вегас. Результати матчів Кубка Стенлі 521
09:32 Футбол Мессі змінив своє рішення щодо Барселони 823
09:19 Блог Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки 261
09:13 Футбол Зоммер: Не було шансів відбити удар Зінченка 1063
08:58 Футбол Німеччина - Іспанія 1:1. Огляд матчу 979
08:44 Футбол Петкович: Україна продемонструвала, чому в неї такі блискучі результати 847
08:27 Футбол Зінченко: Ставлю всі свої нові зуби, що бив по воротам 985
08:13 Футбол Шевченко: Швейцарія — дуже незручний для нас суперник 1592
01:58 Блог Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга 2308
01:49 Блог Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України 2298
01:33 Блог Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України 920
01:25 Футбол Україна - Швейцарія 2:1: огляд матчу 1617 1
3 Вересня 2020
23:57 Футбол АЗ підписав центрального захисника перед матчем з Динамо 2499
23:49 Футбол Німеччина втратила перемогу над Іспанією, Україна захопила лідерство. Результати матчів Ліги націй 1649
23:37 Футбол Україна - Швейцарія: відео голів і огляд матчу 4201
23:36 Футбол Збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй 1838 2
23:30 Футбол Україна - Швейцарія 2:1. Як це було 14361
23:25 Футбол Оболонь підписала захисника Османа і форварда Щебетуна 2895

Заховайло: Пресингувати з Коноплянкою неможливо

Сьогодні 10:16 659 1
В'ячеслав Заховайло прокоментував матч проти Швейцарії
Заховайло: Пресингувати з Коноплянкою неможливо
#Заховайло, #Коноплянка, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Євген Коноплянка імітував пресинг у грі проти Швейцарії.

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Суперечливі почуття, з одного боку перемога, з іншого ... Невиразна гра. Обережна тактика, відмовилися від пресингу, зустрічали суперника в середньому блоці. Була це задумка тренерського штабу? Або швейцарці були настільки хороші? Якщо це була установка, то чому півзахисники в блоці надто пасивно вступали у відбір?

Почну з того що, пресингувати з Коноплянкою в складі неможливо. Сьогодні ми на власні очі переконалися в тому, чому Коно не заграв в Європі. Вперед біжить, а назад викликає таксі, та й відбір тільки імітує. Нехай на мене не ображається, критика справедлива.

І про хороше ... Зінченко і Маліновський ключові гравці - вони лице і стиль нашої збірної. Тимчик вписався в структуру гри. Вся оборона Шахтаря плюс Степаненко зіграли на рівні. Сподобався Яремчук з заміни - освіжив. Ярмоленко зіграв свій стандартний матч, заслужив похвалу за спрагу до гри. У Боді Михайличенка гра не вийшла, але у нього все ще попереду.

Так що з перемогою нас усіх ... Хотілося б, щоб збірна більше домінувала. Але все одно спасибі за позитивні емоції", - відзначив Заховайло.

Нагадаємо, збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй.

Коментарі ()