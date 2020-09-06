Шевченко визначився із заявкою на матч з Іспанією

Шевченко не змінив переможну заявку команди

Джерело - УАФ.

Стала відома заявка збірної України на матч у четвертій групі Ліги А Ліги націй з Іспанією.

Про це повідомляє УАФ.

Воротарі: Бущан, Пятов, Лунін

Захисники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Супряга, Мораес

До остаточної заявки не потрапили Болбат, Бондар, Безус та Макаренко.

Матч відбудеться сьогодні. Початок о 21:45. На нашому сайті можна переглянути текстову трансляцію матчу.

Точно така ж заявка українців була на матч зі збірною Швейцарії (2:1).