Шевченко визначився із заявкою на матч з Іспанією

Джерело - УАФ.
Стала відома заявка збірної України на матч у четвертій групі Ліги А Ліги націй з Іспанією.
Про це повідомляє УАФ.
Воротарі: Бущан, Пятов, Лунін
Захисники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко
Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко
Нападники: Яремчук, Супряга, Мораес
До остаточної заявки не потрапили Болбат, Бондар, Безус та Макаренко.
Матч відбудеться сьогодні. Початок о 21:45. На нашому сайті можна переглянути текстову трансляцію матчу.
Точно така ж заявка українців була на матч зі збірною Швейцарії (2:1).