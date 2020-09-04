Лідер Барселони Ліонель Мессі хотів піти з команди, проте йти в суд не готовий і тому залишається.

Про це заявив сам футболіст.

"Барселона - клуб мого життя. Тут я створив своє життя. Барселона дала мені все і я відповідав їй тим же. Мені завжди здавалося, що я можу вільно піти. Президент клубу мені говорив, що в кінці сезону (2019/20) я можу сам вирішити, піти або залишитися.

Але тепер мені сказали, що єдиний спосіб піти - виплатити клаусулу 700 мільйонів, але це неможливо.

Був інший шлях - судитися з клубом, проте до такого я не готовий. Це клуб мого життя. Думка про суд навіть не виникала у мене в голові. Так що я залишаюся в команді", - сказав Мессі.