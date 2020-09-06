Лунін мріє зіграти з Іспанією

Іспанія ТОП-команда у світі, зіграти з якою буде подією для будь-якого гравця.

Про це розповів голкіпер збірної України Андрій Лунін.

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"Для мене виклик до національної команди це коли ти працюєш протягом місяців та років, тебе помічають і виділяють серед найкращих, щоб викликати до збірної. Це велика честь — потрапляти до списку з 20-30-ти найкращих футболістів своєї країни.

У Лізі націй-2020/2021 найбільше чекаю на гру з Іспанією. На емоційному рівні я ще не стикався з такою топовою командою. Зіграти проти неї було б чимось особливим для мене", - розповів Лунін.