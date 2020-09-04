Названо умову, за якої Динамо погодиться продати Супрягу

Є лише один варіант трансферу футболіста

Президент Динамо Ігор Суркіс буде згоден відпустити форварда команди Владислава Супрягу в інший клуб тільки в тому випадку, якщо біло-сині не зможуть пробитися в груповий раунд Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Il Resto del Carlino.

В іншому випадку, Суркіс вважає, що ціна на Супрягу здатна істотно вирости за наступний рік, а тому його трансфер в Європу логічніше буде відкласти на літо 2021-го.

Нагадаємо, головним претендентом на підписання Супряги італійські ЗМІ називають Болонью, однак поки цей клуб не може домовитися з Динамо про суму відступних.

Раніше повідомлялося, Болонья змінила умови трансферу Супряги.

Нагадаємо, Динамо назвало ціну трансферу Супряги.