Динамо назвало ціну трансферу Супряги

Владислав Супрягя близький до зміни клубу

Переговори між Болоньєю і Динамо щодо трансферу нападника Владислава Супряги просуваються "невеликими кроками, але в правильному напрямку".

Про це повідомляє Zerocinquantuno.

Керівництво київського клубу твердо стоїть на своїх позиціях, проте в переговорах вже звучить сума, яка влаштовує обидві сторони - 13 млн євро. Також Болонья готова розглянути можливість деякого збільшення цієї суми за рахунок бонусів, характер яких підлягає обговоренню.

Раніше повідомлялося, що Болонья близька до підписання Супряги.