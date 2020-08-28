Динамо назвало ціну трансферу Супряги

Джерело - sport.ua.
Переговори між Болоньєю і Динамо щодо трансферу нападника Владислава Супряги просуваються "невеликими кроками, але в правильному напрямку".
Про це повідомляє Zerocinquantuno.
Керівництво київського клубу твердо стоїть на своїх позиціях, проте в переговорах вже звучить сума, яка влаштовує обидві сторони - 13 млн євро. Також Болонья готова розглянути можливість деякого збільшення цієї суми за рахунок бонусів, характер яких підлягає обговоренню.
Раніше повідомлялося, що Болонья близька до підписання Супряги.