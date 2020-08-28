 Динамо назвало ціну трансферу Супряги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Болонья близька до підписання Супряги
Сьогодні 10:57 6486 2
Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:52 701
Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля
Сьогодні 19:28 2351
Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо
Сьогодні 19:14 1237
Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE
Сьогодні 19:02 1206
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай
Сьогодні 18:43 4637
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Сьогодні 18:42 5274
Луческу відмовився відпускати Русина
Сьогодні 16:45 2604
Російський клуб хоче підписати Матвієнка
Сьогодні 14:32 1911 2
"Я біжу, щоб жити і живу, щоб бігти" - За добу він пробігає понад 262 кілометри і це національний рекорд
Сьогодні 14:22 683
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:14 Футбол Пятов назвав завдання збірної України у Лізі націй 128
21:58 Футбол Стоїчков: Ми проганяємо найкращого гравця в історії Барселони 922
21:45 Футбол Динамо назвало ціну трансферу Супряги 677
21:31 Футбол Миколенко та Буяльський травмувалися після матчу із Шахтарем 604
21:15 Хокей У Маріуполі створять хокейний клуб 792
20:58 Шахи Україна програла США у чвертьфіналі Шахової олімпіади 728
20:45 Футбол Італійський тренер покинув Дніпро-1 735
20:44 Блог Зеленський отримав чорний пояс із карате 285 1
20:32 Хокей В НХЛ назвали дату відновлення матчів Кубка Стенлі 846
20:17 Футбол Рома, Наполі та Фенербахче цікавляться Де Пеною 951
19:56 Футбол Попов близький до повернення у загальну групу Динамо 777
19:52 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН 701
19:46 Футбол У Авангарді спалах коронавірусу: Матчі з Металургом та Чорноморцем перенесені 807
19:28 Футбол Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля 2351
19:14 Футбол Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо 1237
19:02 Пряма трансляція Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE 1206
18:56 Футбол Тернопільська Нива обіграла Карпати Галич, Полісся сильніше за Чайку. Результати матчів Кубка України 468
18:44 Футбол Лунін: Давно чекали на збір 1107
18:43 Блог Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай 4637
18:42 Футбол Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 5274
18:30 RunNews Ліщинська: ФЛАУ стала закритим клубом "за інтересами" 1191
18:13 Футбол Ібрагімович залишається у Мілані 1412
17:59 Баскетбол В НБА назвали дату відновлення плей-оф 1506
17:44 Футбол Український клуб підписав футболіста із досвідом гри в "ЛНР" 2248
17:30 Футбол Швейцарії оголосила склад на матчі з Україною та Німеччиною 2083

Динамо назвало ціну трансферу Супряги

Сьогодні 21:45 677 0
Владислав Супрягя близький до зміни клубу
Динамо назвало ціну трансферу Супряги
#Супряга, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Переговори між Болоньєю і Динамо щодо трансферу нападника Владислава Супряги просуваються "невеликими кроками, але в правильному напрямку".

Про це повідомляє Zerocinquantuno.

Керівництво київського клубу твердо стоїть на своїх позиціях, проте в переговорах вже звучить сума, яка влаштовує обидві сторони - 13 млн євро. Також Болонья готова розглянути можливість деякого збільшення цієї суми за рахунок бонусів, характер яких підлягає обговоренню.

Раніше повідомлялося, що Болонья близька до підписання Супряги.

Коментарі ()