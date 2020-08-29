Болонья змінила умови трансферу Супряги

Болонья оновила пропозицію щодо трансферу Супряги

Болонья зробила нову пропозицію Динамо щодо форварда Владислава Супряги.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Італійський клуб пропонує Динамо 2 млн євро за річну оренду Супряги з обов'язковим викупом влітку 2021 року за 7,5 мільйона євро.

При цьому, італійські ЗМІ вважають, що Болонья буде готова підняти пропозицію по вартості оренди до 2,5 - 3 млн євро. Також італійський клуб готовий включити в угоду бонуси, які збільшать підсумкову вартість трансферу до суми в трохи більше ніж 10 млн євро.

Очікується, що Динамо попросить за Супрягу ще на 1 мільйон євро більше, а також наполягатиме на іншій формулі трансферу, яка вимагатиме від Болоньї виплати більшої частини підсумкової суми вже зараз.

Нагадаємо, Динамо назвало ціну трансферу Супряги.

Раніше повідомлялося, що Болонья близька до підписання Супряги.