Півзахисник Олексій Лобов, якого нещодавно вигнали з Полісся, назвав причину виступів за команду з "ЛНР".

Про це розповів сам футболіст.

"Можливості відразу покинути територію у моєї сім'ї і мене не було. Я продовжував грати в алчевській Сталі. Через півроку команду перейменували в ЦСКА НМ. Я продовжував там грати. В той момент і в тому віці я й подумати не міг, що все може так статися, що футбол настільки переплететься з політикою. Я просто продовжував займатися своєю улюбленою справою, не підозрюючи, що це може бути для когось образою.

Я ніколи не підтримував і не прославляв "ДНР" і "ЛНР". У мене була одна мета - грати в футбол. Мої батьки ніколи не підтримували і не брали участь в підтримці "ДНР" і "ЛНР". Як тільки у мене з'явилася можливість покинути ці території, я нею скористався. Ми не можемо під одну гребінку брати всіх підряд.

Одна справа форс-мажорні життєві обставини, інше - навмисні дії. Я не був у Львові і не тікав в 2014 в Алчевськ. Я народився там і виріс. Я не отримував паспорт Російської Федерації або будь-яких псевдореспублік, а – громадянин України, який при першій нагоді приїхав на підконтрольну частину.

Ніхто з героїв або негероїв не має права проявляти бажання поставити мене на коліна, просто тому що у них таке радикальне сприйняття життя. Ми повинні перестати ділити людей на синіх і червоних, на лівих і правих, на "бандерівців" і "ватників". Якщо ми хочемо миру і єднання, будь-яка держава починається з людини, а не навпаки.

Я хочу грати тут і бути частиною України, прославляти на змаганнях честь цієї країни і робити так, щоб мільйони українців від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя пишалися своєю єдиною країною", - сказав Лобов.