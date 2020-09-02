Полісся розірвало контракт зі скандальним гравцем

Житомирське Полісся розірвало контракт з гравцем Олексієм Лобовим.

Про це повідомляє Футбол 1/2/3.

Ультрас житомирського клубу після переходу футболіста дізналися, що у нього скандальне минуле. До 2013-го року Лобов був гравцем алчевської Сталі, проте після початку війни на Донбасі залишився на окупованій території і виступав у чемпіонаті "ЛНР".

Ситуація отримала величезний розголос у ЗМІ, а ультрас навіть пригрозили керівництву рішучими діями, якщо Лобов залишиться в клубі.

Відповідь босів клубу не змусила себе довго чекати. Директор Полісся Володимир Загурський повідомив, що клуб розірвав орендну угоду з півзахисником.

Нагадаємо, український клуб підписав футболіста із досвідом гри в "ЛНР".