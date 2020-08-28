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Український клуб підписав футболіста із досвідом гри в "ЛНР"

Сьогодні 17:44 1255 0
Ультрас клубу дізналися про минуле новачка команди
Український клуб підписав футболіста із досвідом гри в "ЛНР"
#Полісся, #ЛНР

Джерело - zhzh.com.ua.

Житомирське Полісся поповнило склад гравцем краматорського Авангарду Олексієм Лобовим.

Про це повідомляє zhzh.com.ua.

Ультрас житомирського клубу дізналися, що у футболіста скандальне минуле. До 2013-го року Лобов був гравцем алчевської Сталі, проте після початку війни на Донбасі залишився на окупованій території і виступав у чемпіонаті "ЛНР".

Олексій Лобов змінив чотири клуби у період 2013-2016 років, які виступають в чемпіонаті невизнаної республіки. Пізніше він переїхав до Краматорська і з 2017-го року грав у місцевому Авангарді.

Керівництво Полісся вже знає про інцидент, але поки його не коментує і футболіст досі залишається в складі житомирян.

Нагадаємо, Полісся може орендувати хавбека Колоса.

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