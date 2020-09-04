Шевченко: Ми проявили наш характер і силу

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко похвалив гравців за матч проти Швейцарії.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Ми проявили наш характер і силу. Відмінно зіграно, хлопці. Важлива перша перемога", - розповів Шевченко.
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We have proved our character and strength. Well done guys, important first win.👏🏻🇺🇦 #UkraineSwitzerland #LeagueA #Group4 #NationsLeague @uafukraine
Нагадаємо, збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй.
Раніше, Шевченко оцінив гру дебютантів збірної України.