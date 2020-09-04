Шевченко: Ми проявили наш характер і силу

Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Швейцарією

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко похвалив гравців за матч проти Швейцарії.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми проявили наш характер і силу. Відмінно зіграно, хлопці. Важлива перша перемога", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй.

Раніше, Шевченко оцінив гру дебютантів збірної України.