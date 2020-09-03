Барселона готова безкоштовно відпустити Відаля

Джерело - Sport Arena.
Керівництво Барселони не бажає продовжувати співпрацю з півзахисником Артуро Відалем.
Про це повідомляє Sport.es.
Каталонці готові розстатися з чилійцем безкоштовно.
Таким чином клуб дає Відаля повну свободу в переговорах з міланським Інтером, де його хоче бачити головний тренер Антоніо Конте. Особисті умови вже узгоджені .
Раніше схожим чином з Барселони в Севілью перейшов Іван Ракитич, за якого андалусійці заплатили лише 1,5 мільйона євро.
Артуро виступає за блаугранас з 2018 року, до цього він грав у складі Баварії, Ювентуса, Байера і Коло Коло. У попередньому сезоні на рахунку Відаля 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 8 голів і зробив 3 ассисти.
Нагадаємо, Неймар хоче переманити Суареса в ПСЖ.