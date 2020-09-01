Трансфер півзахисника обійдеться у 10,5 млн євро

Хавбек каталонської Барселони і національної збірної Хорватії Іван Ракитич повертається в Севілью.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Іспанські клуби домовилися про трансфер за 10,5 млн євро, 1,5 з яких будуть виплачені відразу, решта - з часом.

Ракитич залишає Барселону після шести блискучих сезонів, в яких він зіграв ключову роль в завоюванні 13 титулів, у тому числі чотирьох чемпіонських титулів і виграшу Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що 32-річний хорват перейшов в Барселону в липні 2014 роки за 18 мільйонів євро. За цей час зіграв 310 матчів, забив 35 голів і віддав 42 асисти.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті відмовляється платити за трансфер Мессі.