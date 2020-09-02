Неймар хоче переманити Суареса в ПСЖ

Джерело - isport.ua.
Керівництво ПСЖ працює над трансфером нападника Барселони Луїса Суареса.
Про це повідомляє Sport.es.
Представники французького клубу вже зв'язалися з 33-річним уругвайцем. ПСЖ готовий платити футболісту зарплату в розмірі 20 млн євро на рік.
Активну участь в переговорах бере і форвард ПСЖ Неймар. Бразилець упевнений, що Суарес ідеально підійде паризької команді.
У сезоні 2019/20 Суарес зіграв 28 матчів в чемпіонаті Іспанії і забив в них 16 голів.
Раніше повідомлялося, що Ювентус погодив контракт з Суаресом.