Неймар хоче переманити Суареса в ПСЖ

ПСЖ цікавиться нападником Барселони

Керівництво ПСЖ працює над трансфером нападника Барселони Луїса Суареса.

Про це повідомляє Sport.es.

Представники французького клубу вже зв'язалися з 33-річним уругвайцем. ПСЖ готовий платити футболісту зарплату в розмірі 20 млн євро на рік.

Активну участь в переговорах бере і форвард ПСЖ Неймар. Бразилець упевнений, що Суарес ідеально підійде паризької команді.

У сезоні 2019/20 Суарес зіграв 28 матчів в чемпіонаті Іспанії і забив в них 16 голів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус погодив контракт з Суаресом.