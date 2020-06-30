Нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче

Оларенважу Кайоде прокоментував зацікавленість турецького клубу

Нападник Шахтаря Оларенважу Кайоде, який виступає в нинішньому сезоні в Туреччині на правах оренди за Газіантеп Газішехір, спростував інформацію про інтерес Фенербахче.

Про це розповів сам гравець

"Наразі я граю за Газіантеп Газішехір, а мій контракт належить Шахтарю. У мене ніколи не було ніяких зустрічей з офіційними особами, що представляють Фенербахче" - розповів Кайоде.

У нинішньому сезоні Кайоде зіграв 25 матчів в турецькій Суперлізі, де забив 10 голів і віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче планує підписати нападника Шахтаря.