Джерело - sport.ua.
Керівництво турецького Різеспора вступило в переговори по форварду Шахтаря Оларенважу Кайоде.
Про це повідомляє Ajansspor.
Подробиці спілкування клубів поки залишаються невідомими для преси.
Раніше повідомлялося, що в послугах Кайоде зацікавлені два клуби з Туреччини - Ґьозтепе і Бешикташ.
Минулий сезон Кайоде відіграв в турецькій Суперлізі на правах оренди. Відзначився 10 голами у 27 матчах за Газіантеп.
Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче планує підписати нападника Шахтаря.