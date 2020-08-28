Ще один турецький клуб проявляє інтерес до нігерійського нападника

Керівництво турецького Різеспора вступило в переговори по форварду Шахтаря Оларенважу Кайоде.

Про це повідомляє Ajansspor.

Подробиці спілкування клубів поки залишаються невідомими для преси.

Раніше повідомлялося, що в послугах Кайоде зацікавлені два клуби з Туреччини - Ґьозтепе і Бешикташ.

Минулий сезон Кайоде відіграв в турецькій Суперлізі на правах оренди. Відзначився 10 голами у 27 матчах за Газіантеп.

Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче планує підписати нападника Шахтаря.