Батько Мессі не зміг домовитися з президентом Барселони

Сторони не змогли досягнути спільного рішення

Зустріч між Хорхе Мессі, батьком і агентом нападника Барселони Ліонеля Мессі, і президентом клубу Жозепом Бартомеу завершилася.

Про це повідомляє Diario Sport.



Сторони не досягли якогось угоди з питання про можливий відхід аргентинського нападника з клубу. Бартомеу намагався переконати батька Мессі в тому, що гравець повинен залишитися в Барселоні. Хорхе намагався домовитися про відхід сина з Барси

Mundo Deportivo уточнює, що Бартомеу вимагає виплати 700 млн євро від клубу, який хоче підписати контракт з Мессі.

На зустрічі, яка тривала 1,5 години, крім батька Мессі і Бартомеу присутні Родріго Мессі (брат Ліонеля), Хав'єр Бордас і юрист Хорхе Пекур

Сторони продовжать консультації, щоб знайти рішення, яке влаштує і тих, і інших.

Раніше повідомлялося, що Мессі узгодив із Манчестер Сіті контракт на 700 млн євро.

Нагадаємо, Гвардіола порадив Мессі залишитися в Барселоні і завершити там кар'єру.