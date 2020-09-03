 Батько Мессі не зміг домовитися з президентом Барселони | Футбол | Champion.com.ua
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Батько Мессі не зміг домовитися з президентом Барселони

Сьогодні 08:43 1044 0
Сторони не змогли досягнути спільного рішення
Батько Мессі не зміг домовитися з президентом Барселони
#Мессі, #Барселона

Джерело - tribuna.com.

Зустріч між Хорхе Мессі, батьком і агентом нападника Барселони Ліонеля Мессі, і президентом клубу Жозепом Бартомеу завершилася.

Про це повідомляє  Diario Sport.

Сторони не досягли якогось угоди з питання про можливий відхід аргентинського нападника з клубу. Бартомеу намагався переконати батька Мессі в тому, що гравець повинен залишитися в Барселоні. Хорхе намагався домовитися про відхід сина з Барси

Mundo Deportivo уточнює, що Бартомеу вимагає виплати 700 млн євро від клубу, який хоче підписати контракт з Мессі.

На зустрічі, яка тривала 1,5 години, крім батька Мессі і Бартомеу присутні Родріго Мессі (брат Ліонеля), Хав'єр Бордас і юрист Хорхе Пекур

Сторони продовжать консультації, щоб знайти рішення, яке влаштує і тих, і інших.

Раніше повідомлялося, що Мессі узгодив із Манчестер Сіті контракт на 700 млн євро.

Нагадаємо, Гвардіола порадив Мессі залишитися в Барселоні і завершити там кар'єру.

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