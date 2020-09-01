Гвардіола порадив Мессі залишитися в Барселоні і завершити там кар'єру

Англійці не потягнуть зарплату аргентинця

Перехід нападника Барселони Ліонеля Мессі в Манчестер Сіті може не відбутися.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Керівництво Манчестер Сіті проаналізувало економічну складову угоди і прийшло до висновку, що не готове виплатити величезну суму за трансфер Мессі, а також запитувану гравцем зарплату. Містяни готові підписати Ліонеля тільки в якості вільного агента. Повідомляється, що в зв'язку з цим головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола, який недавно повернувся в Манчестер з Барселони, порадив аргентинцеві залишитися в каталонському клубі і завершити там кар'єру.

Нагадаємо, Мессі має намір покинути Барселону і не збирається готуватися до сезону в складі синьо-гранатових. У клубі в свою чергу сподіваються, що Ліонель змінить рішення і приєднається до партнерів.

Нагадаємо, ПСЖ готується включитися у боротьбу за Мессі.