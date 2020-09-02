Мессі узгодив із Манчестер Сіті контракт на 700 млн євро

Ліонель Мессі близький до зміни клубу

Форвард Барселони Ліонель Мессі начебто став ще ближчим до завершення свого скандального відходу з каталонського клубу.

Про це повідомляє Daily Record.

Манчестер Сіті та Мессі погодили 5-річний контракт на 700 млн євро. Згідно з ним аргентинець проведе три роки у складі англійського клубу, після чого вирушить до Нью-Йорк Сіті – клубу, який належить до City Football Group.

При цьому Мессі запропонували частку в компанії як часткову оплату, проте футболіст може віддати перевагу оплату грошима, оскільки існують складнощі, пов'язані з оцінкою акцій City Football Group.

Нагадаємо, Гвардіола порадив Мессі залишитися в Барселоні і завершити там кар'єру.

Також, ПСЖ готується включитися у боротьбу за Мессі.