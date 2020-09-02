Мессі узгодив із Манчестер Сіті контракт на 700 млн євро

Джерело - football24.ua.
Форвард Барселони Ліонель Мессі начебто став ще ближчим до завершення свого скандального відходу з каталонського клубу.
Про це повідомляє Daily Record.
Манчестер Сіті та Мессі погодили 5-річний контракт на 700 млн євро. Згідно з ним аргентинець проведе три роки у складі англійського клубу, після чого вирушить до Нью-Йорк Сіті – клубу, який належить до City Football Group.
При цьому Мессі запропонували частку в компанії як часткову оплату, проте футболіст може віддати перевагу оплату грошима, оскільки існують складнощі, пов'язані з оцінкою акцій City Football Group.
Нагадаємо, Гвардіола порадив Мессі залишитися в Барселоні і завершити там кар'єру.
Також, ПСЖ готується включитися у боротьбу за Мессі.