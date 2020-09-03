Україна - Швейцарія 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна України - збірна Швейцарії

Ліга Націй 2020/21

Група А4, 1-й тур

3 вересня, 21:45

Завершується перша половина гри, нічия на табло за досить рівної гри. Швейцарія набагато активніше пресингує, але нашій збірній вдається досить гостро грати на контратаках.

45' Хвилину додав суддя до першого тайму.

43' Виграв верх перед чужим штрафним Мораес і головою скинув під удар Коноплянці, але постріл останнього накрив Ельведі.

41' Гол! Швейцарія зрівняла рахунок! Провалилася Україна в опорній зоні, дозволивши Сеферовичу прийняти м'яч, пройти трохи до штрафної і метрів з двадцяти трьох пробити по воротах. Сфера полетіла точно в ближній нижній кут.

40' М'яко закинув Джака в штрафну, куди увірвався Емболо і пробив головою, але м'яч полетів слабо і точно в руки Пятову.

39' Втік на швидкості по флангу Тимчик і прострілив низом у штрафну, де Мораес тонко скинув у дотик на хід Ярмоленко, але тому пробити не дозволили захисники.

37' Грамотно підставився на фланзі Коноплянка і змусив суперника порушити правила. Штрафний удар виконуватимуть українці.

35' З флангу Мбабу запустив пасом Емболо, але того випередив Матвієнко і виніс м'яч за бокову лінію.

33' Пішов від опіки на фланзі Емболо і подав у штрафну, але м'яч ще в польоті вийшов за лицьову лінію. Буде удар від воріт.

32' Налетів в центрі поля Мораес прямою ногою на Джаку. Суддя все бачив і зафіксував порушення правил.

30' Змістився в центр Соу і покотив низом під удар Цуберу, який спробував закрутити в дальній кут, але точності цьому пострілу забракло

29' Пробивав Варгас з центру штрафного майданчику головою після подачі від Джаки, але м'яч полетів набагато вище поперечини.

28' Обрізався в центрі поля Зінченко, подарувавши м'яч Варгасу, який тут же пробив з дальньої дистанції, але знову снаряд заблокував в підкаті Матвієнко.

26' На швидкості пішов від Цубера на фланзі Ярмоленко, але далеко відпустив від себе м'яч і не зміг зберегти його в межах поля.

25' Розігнав атаку по центру Зінченко і покотив в штрафну на Коноплянку, який пробив з ходу, але поруч зі штангою пролетів м'яч.

23' Зінченко з центру поля віддавав на фланг в напрямку Коноплянки, але той не зміг обробити м'яч як слід і випустив його за бокову лінію.

22' Проривався на швидкості по правій бровці Мбабу, але напоровся на Михайліченка, який в чистому підкаті відібрав сферу.

20' Матвієнко закинув снаряд на правий фланг, куди змістився Мораес, але програв він верхову боротьбу за м'яч Цуберу.

19' Наздогнав м'яч на фланзі Цубер і тут же подав у штрафну, але нікого з партнерів тут не виявилося.

18' Джака вирізав відмінний пас на фланг, куди вривався Цубер, але не вистачило йому швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

17' Мораеса у центрі збив Аканжі, штрафний для збірної України.

16' Тонко вирізав Емболо на фланг, куди забіг Мбабу і прострілив уздовж воріт, але Пятов перехопив м'яч на виході.

14' ГООООООЛ! Україна відкриває рахунок! Відмінний пас вирізав Маліновський на хід Тимчику, який відірвався від опіки і пробив по воротах. Відбив перед собою Зоммер, але точно на ногу все тому ж Тимчику, який не став бити, а віддав на Ярмоленка, а той вже п'ятою закотив сферу в сітку.

12' Обрізався в центрі поля Михайліченко і змушений був збивати Емболо. Повинна була тут бути картка, але українець відбувся усним попередженням.

10' Хорошу шанс мала збірна України. Маліновський в фірмовому стилі пробив з-за меж штрафного. М'яч влучив у поперечину, після чого відскочив на ногу Ярмоленко, але той влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

8' В центрі поля збили Ярмоленка, вінгер втримував м'яч проти трьох гравців і гостям довелося фолити.

6' Діагональним пасом Джака шукав на фланзі Цубера, але той не витримав лінію і опинився в положенні "поза грою".

5' Зачепився за м'яч перед чужим штрафним Емболо після помилки Маліновського і тут же пробив по воротах, але вкрай неточно.

4' Емболо намагався Матвієнка пройти один в один, однак українець виявився сильнішим у цьому протистоянні.

3' Низом прострілював з лівого флангу Цубер в штрафну, але Кривцов в підкаті зумів винести м'яч на кутовий.

1' Матч розпочався!

Нагадаємо, що збірна України буде грати в основній формі у поєдинку, так само як і Швейцарія. Команди розпочнуть матч у жовтих та червоних футболках відповідно.

Раніше стало відомо, що збірна України у матчі зі Швейцарією гратиме із чорними пов’язками на руках.

Напередодні стало відомо, що Україну з Іспанією розсудить французька бригада арбітрів.

Головний тренер збірної, Андрій Шевченко, визначився зі стартовим складом команди.

Збірна України у Львові зіграє зі збірною Швейцарії у стартовому матчі Ліги Націй 2020/21.

Матч дивізіону А 4-ї групи відбудеться в четвер, 3 вересня о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30.