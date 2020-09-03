Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру групи 4 Ліги А Ліги націй УЄФА збірна Україна у Львову прийме Швейцарію.
Стали відомі стартові склади команд.
Україна: Пятов, Зінченко, Коноплянка, Кривцов, Маліновський, Матвієнко, Михайліченко, Мораес, Степаненко, Тимчик, Ярмоленко
Запасні: Бущан, Лунін, Караваєв, Коваленко, Пластун, марлос, Сидорчук, Соболь, Супряга, Харатін, Циганков, Яремчук
Швейцарія: Зоммер, Аканджі, Варгас, Джака, Ельведі, Емболо, Мбабу, Родрігес, Сеферович, Соу, Цубер
Запасні: Омлін, Мбого, Аєті, Сохм, Беніто, Відмер, Гавранович, Ебішер, Ланг, Омегагич, Фасснахт, Штеффен
Нагадаємо, збірна України у матчі зі Швейцарією гратиме із чорними пов’язками на руках.