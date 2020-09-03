 Тимчик і Михайліченко вийдуть у стартовому складі збірної України на матч зі Швейцарією | Футбол | Champion.com.ua
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Тимчик і Михайліченко вийдуть у стартовому складі збірної України на матч зі Швейцарією

Сьогодні 20:38 953 0
Стали відомі стартові склади команд
Тимчик і Михайліченко вийдуть у стартовому складі збірної України на матч зі Швейцарією
#Україна, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи 4 Ліги А Ліги націй УЄФА збірна Україна у Львову прийме Швейцарію.

Стали відомі стартові склади команд.

Україна: Пятов, Зінченко, Коноплянка, Кривцов, Маліновський, Матвієнко, Михайліченко, Мораес, Степаненко, Тимчик, Ярмоленко

Запасні: Бущан, Лунін, Караваєв, Коваленко, Пластун, марлос, Сидорчук, Соболь, Супряга, Харатін, Циганков, Яремчук

Швейцарія: Зоммер, Аканджі, Варгас, Джака, Ельведі, Емболо, Мбабу, Родрігес, Сеферович, Соу, Цубер

Запасні: Омлін, Мбого, Аєті, Сохм, Беніто, Відмер, Гавранович, Ебішер, Ланг, Омегагич, Фасснахт, Штеффен

Нагадаємо, збірна України у матчі зі Швейцарією гратиме із чорними пов’язками на руках.

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