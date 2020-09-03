Україну з Іспанією розсудить французька бригада арбітрів

Матч Іспанія - Україна відбудеться 6 вересня без глядачів

Джерело - УАФ.

На поєдинку другого туру Ліги націй-2020/2021, в якому збірна Іспанії в Мадриді на стадіоні Альфредо Ді Стефано прийматиме нашу національну команду, працюватиме суддівська бригада із Франції на чолі з 37-річним Бенуа Бастьєном.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У 2018 році він судив матч кваліфікаційного етапу Ліги Європи, у якому луганська Зоря зустрічалась із РБ Лейпциг (0:0), а в 2017-му матч групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті (2:1).

На лініях йому допомагатимуть Хішам Закрані та Фредерік Акетт.

Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Бенуа Мілло.

Матч Іспанія - Україна відбудеться 6 вересня без глядачів. Початок - о 21:45.

Нагадаємо, стала відома заявка збірної України на матч проти Швейцарії.