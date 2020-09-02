Ексфутболіст має чудовий рейтинг обслуговування

Відомий російський футболіст Дмитро Граділенко, який останнім часом працював експертом на телебаченні, зараз розвозить людей.

Про це повідомляє iSport.ua.

"Коли Ви телефонуєте таксі існує ефект сюрпризу. Очікування імені водія завжди тривожно. Ніколи не знаєш, приїде за тобою Ісломчон або Камалбек. Сьогодні мій друг викликав машину і за ним приїхав зовсім не представник середньої Азії, а справжній футбольний менеджер. Ну або, судячи з усього, колишній. Дивні діла твої, господи ", - написано на Telegram-каналі Ви кого мені притягли!?.

Варто відзначити, що в 1989 році захисник пограв в львівських Карпатах. Також у нього є досвід виступів за московські Спартак і Торпедо.

У червні 2019 року він був відсторонений від футболу (заборона вести будь-яку діяльність, пов'язану з футболом) терміном на один рік за договорняки.

Нагадаємо, в сезоні 2020/2021 Карпати виступатимуть у Другій лізі чемпіонату України.

Раніше, Епіцентр розгромив Карпати у Кубку України.