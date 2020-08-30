 Епіцентр розгромив Карпати у Кубку України | Футбол | Champion.com.ua
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Епіцентр розгромив Карпати у Кубку України

Сьогодні 18:53 519 0
Скромний клуб з Дунаївців здобув історичну перемогу
Епіцентр розгромив Карпати у Кубку України
#Епіцентр, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, у матчі першого попереднього етапу Кубка України зустрічалися дебютант Другої ліги Епіцентр (Дунаївці, Хмельницька область) та львівські Карпати.

На 43-ій хвилині матчу Бадло вивів вперед Епіцентр. А вже через хвилину Карпати залишилися у меншості - капітан Панчишин отримав червону картку за підкат ззаду, внаслідок якого гравцю суперника було нанесено травму і його було замінено. А у середині другого тайму матчу Буй забив супергол у ворота Карпат - 2:0. Далі у ворота Карпат влетіло ще два голи. Буй оформив хет-трик у матчі.

Кубок України
Попередній етап, 30 серпня

Епіцентр (Дунаїівці) - Карпати (Львів) 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Бадло, 2:0 - 67 Буй, 3:0 - 83 Буй, 4:0 - 88 Буй

Раніше, Таврія перемогла одеську Реал Фарму.

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