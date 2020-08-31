Відбулося жеребкування календаря у Другій лізі

Базова дата матчів Другої ліги - 6 вересня

Джерело - Чемпіон.

У Другій лізі відбулося жеребкування календаря матчів групи А і Б.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

У групі Б, яка складається з 13 команд, перший тур пропустить Черкащина. У другому турі черкаська команда розпочне виступи матчем проти Дніпра, в той час, як гру пропустить Яруд.

Що стосується новостворених Металу і Кривбасу, то в першому турі харківська команда зіграє на виїзді з Дніпром, в той час, як криворізька - з Реал Фармою.

У групі А Другої ліги Карпати зустрінуться вдома з Поділлям, а Карпати-Галич приймуть Чайку в першому турі.

Базова дата матчів Другої ліги - 6 вересня.

Команди, що зайняли перші два місця в кожній з груп, безпосередньо вийдуть в Першу лігу.