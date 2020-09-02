В 1+1 медіа підтвердили закриття програми Профутбол

Глядачі більше не побачать в ефірі програму Профутбол.

Про це повідомляє 1+1 media.

"Низка причин, зокрема, вплив карантину на зменшення кількості спортивних подій і, відповідно, контенту власного виробництва; а також неможливість довгострокового планування, спричинена карантином, і зниження глядацького попиту на спортивний контент на телебаченні загалом призвели до необхідності переглянути стратегію розвитку спортивних проєктів медіагрупи.

Актуально: Динамо вибрало транслятора на домашні матчі

Ми щиро вдячні команді Профутбол за співпрацю і величезний внесок у розвиток спортивної освіченості українців та підтримку вітчизняного футболу. Це були чудові 10 років, сповнені драйву, азарту, вболівань, позитивних емоцій, високих стандартів і показників", – йдеться в повідомленні медіагрупи.