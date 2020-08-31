В 1+1 повідомили про закриття програми Профутбол

Інформаційно-аналітична програма Профутбол припиняє своє існування.

Про це розповів керівник спортивних проєктів 1+1 media Степан Щербачов.

"Сьогодні 10 років, як в ефір 2+2 вийшла програма Профутбол. Коли я з колегами розробляв концепцію, шукав ідеї і рішення, я і подумати не міг, що проєкт стане культовим! Це робота і досягнення великої команди людей захоплених футболом.

Коли ми почали цей проєкт, ми були романтиками, ми думали, що якщо ми даємо площадку для того, щоб говорити про свою улюблену справу, то будь-хто з футболістів в тренерів буде мріяти, щоб його запросили і він розповів про себе, команду.. Але виявилося, що всі зайняті, не має часу, настрою ... І так ми почали працювати з експертами.

Я можу годинами розповідати, як телефонував футболістам і тренерам, президентам, як вони мені телефонують, але я не бачу, щоб всі були захоплені футболом так я має бути, на мій погляд.

Профутболу 10 років - це багато. Час повісити бутси на цвях....", - розповів Щербачов.