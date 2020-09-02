Динамо вибрало транслятора на домашні матчі

Київське Динамо не змінюватиме транслятора в сезоні 2020/21.

Про це повідомляє 1+1.

"Уже незабаром глядачі зможуть знову вболівати за улюблені команди", - йдеться в повідомленні.

"Як ми і припускали, домашні матчі сезону Динамо залишаються на "плюсах". Річний договір", - додає Динамо Київ Inside.