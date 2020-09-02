Динамо вибрало транслятора на домашні матчі

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо не змінюватиме транслятора в сезоні 2020/21.
Про це повідомляє 1+1.
"Уже незабаром глядачі зможуть знову вболівати за улюблені команди", - йдеться в повідомленні.
"Як ми і припускали, домашні матчі сезону Динамо залишаються на "плюсах". Річний договір", - додає Динамо Київ Inside.
Наступної п’ятниці, 11 вересня, о 19:00, на телеканалі 2+2 відбудеться трансляція зустрічі Динамо - Десна.
Також, холдинг домовився про трансляцію матчів Дніпро-1, тривають переговори з іншими представниками УПЛ.
Раніше, визначилась дата матчу Динамо – АЗ.