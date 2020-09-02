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Де Йонг: У Барселоні хаос

Сьогодні 10:45 713 0
Френкі де Йонг прокоментував ситуацію у Барселоні
Де Йонг: У Барселоні хаос
#Де Йонг, #Барселона

Джерело - football.ua.

Хавбек Барселони Френкі де Йонг вказав на складну ситуацію в клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"У Барселоні хаос, зараз в клубі багато чого відбувається.

Я не розмовляв ні з Мессі, ні з клубом. Чесно, я не знаю, що відбувається з відходом Мессі. Але якщо він піде, це буде величезний удар для команди і клубу. Я подивлюся на ситуацію в Барселоні, коли повернуся зі збірної", - розповів Де Йонг.

Нагадаємо, Гвардіола порадив Мессі залишитися в Барселоні і завершити там кар'єру.

Також, ПСЖ готується включитися у боротьбу за Мессі.

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